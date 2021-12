Tempo di lettura: 2 minuti

In un primo tempo operatori e giudici avevano preso sul serio le accuse di maltrattamento che i figli avevano rivolto a entrambi i genitori. Non c’era stato un allontanamento, ma si erano avviati dei percorsi di approfondimento per capire che cosa stava succedendo in quella famiglia. Si è appurato così che i due ragazzi si erano inventati tutto per ricattare i genitori e fare tutto ciò che volevano.

Ninna-ò del babbo

Ninna nanna ninna-ò

questo babbo a chi lo do?

Se non vuol mandarmi fuori

io gli dico son dolori.

Se non vuol che esca di sera

io gli brucio la carriera.

Se contesta le mie canne

si ritrova l’auto in panne.

Se non vuol mandarmi in disco

so io dove lo spedisco.

Se m’impone di studiare

io gliela farò pagare.

Se mi stressa con la scuola

io gli taglierò la gola.

Se non chiede proprio niente

io mi sento un deficiente.

Mi sembrava un bel vantaggio

scopro che non ho il coraggio.

Di coraggio non ne ho

ninna nanna ninna-ò.

Il potere è una dimensione sempre presente nella relazione con l’altro. Il potere di convincere, di ferire, di comandare, di rifiutare. È un potere il silenzio, e qualche volta la parola.

Ci sono adolescenti che scoprono di avere potere e imparano a utilizzarlo a proprio vantaggio passando su tutto e tutti… compresi i propri genitori. Ma se davvero non li controllasse nessuno, sarebbero veramente più felici?

CONTRO VERSO, la rubrica di Elena Buccoliero con le filastrocche all’incontrario, le rime bambine destinate agli adulti, esce su Ferraraitalia il venerdì. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta