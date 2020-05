Tempo di lettura: 3 minuti

È stato ritrovato il 19 maggio a Boltiere, provincia di Bergamo. Karim Bemba, 10 anni, aveva cercato di introdursi in un cassonetto di abiti usati ed è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Questo tremendo, ma ahimè ‘succoso’ fatto di cronaca, ha fatto naturalmente il giro di tutti i media, originando decine di commenti, spesso poco informati e improntati alla trita retorica del ‘bambino angelo’. Io ne ho già scritto diffusamente su questo stesso giornale [Qui]



Filastrocca per Karim

Non lo so se ve l’hanno detto.

Karim è morto in un cassonetto.

Da dove si comincia?

Posso dirvi la provincia:

Bergamo, la più ferita.

Anche un bimbo ha perso la vita.

Aveva dieci anni, il tempo del gioco

gli spettava tutto, aveva poco.

Cercava qualcosa da mettersi addosso

ora il popolo buono lo piange commosso.

Non vorrei essere quella cassiera

che ha visto spezzarsi la primavera.

Chi può guardare a un bambino incastrato

tra le lamiere, soffocato?

Guardiamo almeno alla povertà

che è un oltraggio, e non si fa

di mettere al mondo cinque bambini

se non puoi permetterti scarpe e calzini.

Ed era inserito, a scuola ci andava.

Il Comune, i servizi… C’era chi lo aiutava.

Fosse nato a Ferrara mi domando, curiosa

se avrebbe goduto del buono spesa.

Nessun bambino è una vita di scarto

nessuno è superfluo, ma occorre che un sarto

sia bravo a cucire vestiti a misura

e accolga la vita con forza e con cura.

Fino a ieri Karim era uno di tanti

che girava da solo, smarrito tra i grandi

e chi dà denaro, e chi dà consigli

ma ancora niente che rassomigli

a quello che in genere chiamiamo infanzia

e qui si può perdere la pazienza

ché non è solamente colmare i bisogni

ma cullare respiri, matasse di sogni.

Tema non pervenuto per chi tiene l’agenda

bisogna pure che io lo comprenda

un pensiero più ampio costa troppa fatica

e un bambino ha la forza di una formica.

Fino a ieri Karim era uno dei tanti

che rovina il decoro e urla ai giganti:

“Avete detto che andrà tutto bene

ma la promessa chi la mantiene?”.

Karim Bamba, italo-ivoriano, 10 anni, si era arrampicato sui sacchi lasciati intorno a un cassonetto Caritas e aveva cercato di introdursi, probabilmente per tirare fuori qualcosa per sé e per i suoi familiari. Una cassiera che usciva dal lavoro ha chiamato i soccorsi, il cassonetto è stato tagliato davanti ai carabinieri e il bambino liberato ma aveva il petto squarciato ed è morto in ospedale poche ore dopo.

Nella sua famiglia c’erano 5 figli seguiti dalla mamma, italiana, mentre il papà, ivoriano, era all’estero per lavoro. Vivevano in una casa comunale e ricevevano dal Servizio Sociale gli aiuti possibili. Un decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia aveva già disposto che la famiglia venisse sostenuta ma non divisa.

CONTRO VERSO, la rubrica delle filastrocche scomodanti, le rime bambine destinate agli adulti, torna su Ferraraitalia ogni venerdì.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta