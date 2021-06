Tempo di lettura: 2 minuti

Per la giustizia “minore”

Ogni tanto mi capitava di distaccarmi da questa o quella storia per concentrarmi sull’insieme, o proprio sulla cornice, sul funzionamento della giustizia minorile. Immagino sia simile a ciò che si vive in un servizio territoriale, e non solo quelli rivolti all’infanzia. Sporgersi oltre il bordo è uno sport estremo che mette a confronto con se stessi attraverso le vite degli altri.

Benvenuto in tribunale:

qui inizia il tuo viaggio

che non si può fermare.

Procedi con coraggio.

Che tu abbia o no la toga

urge cintura di sicurezza.

Ti travolgerà la foga

e crudeltà e bellezza

della vita che t’inonda,

esce fuori dalle carte,

potente ti circonda

e non arriva e non parte

Ma poi dovrai difenderla

da innumerevoli agguati,

cercare di proteggerla

per tutti i nuovi nati.

Il giudice ha certezza

di tenere la briglia:

ci sia amore e sicurezza

con o senza famiglia.

A volte tutto rotola,

non ti ci raccapezzi

la vita scorre a rivoli

e ha mille ed altri mezzi

però ci sono i giorni

che qualcosa hai realizzato

e subito ritorni

al perché hai incominciato.

Il senso del cammino

è tessere la rete

che accoglie un bambino.

Milioni di comete

su case e grotte e ville

a destar la meraviglia

con milioni di scintille,

ed è la vita che brilla.

Ti dice l’esperienza

e il cervello e il cuore

che questa è un po’ l’essenza

della giustizia “minore”.

Si sa poco o niente della giustizia minorile italiana. Quando se ne parla in tv o sui giornali, quasi sempre si dicono strafalcioni, inesattezze più o meno dolose, generalizzazioni che hanno il solo effetto di approfondire il solco tra le aule giudiziarie e le famiglie. La giustizia minorile italiana non è esente da errori ma è molto diversa da come viene rappresentata di solito. Sarebbe bello che un giorno o l’altro si trovasse il modo per offrirne un’immagine aderente alla realtà.

