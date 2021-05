Tempo di lettura: 2 minuti

La ragazzina è in affido da diversi anni dopo un allontanamento in età prescolare per maltrattamenti raccapriccianti che le hanno procurato, tra l’altro, 80 giorni di prognosi e per i quali entrambi i genitori naturali sono stati condannati a pene severe e decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

Perché

Sono i miei affidatari,

così dice la legge.

Io li chiamo genitori,

sono chi mi protegge.

A loro posso porgere

tutti i miei perché:

Perché gli uccelli volano

e strisciano i serpenti

perché i miei giochi cambiano

o mi cadono i denti

perché la gente muore,

come nascono i figli

e se in cielo c’è un signore

con tanti nascondigli.

Se tre per tre fa nove

e perché, quantomeno

certi giorni, quando piove,

spunta l’arcobaleno.

Ai miei primi genitori

chiederei soltanto

di dirmi le ragioni

di tutto il mio pianto.

Ricordo le frustate

e ricordo le ustioni.

Chiusa intere giornate

senza luci né suoni

in uno sgabuzzino

con i segni sul corpo

di un papà aguzzino

di cui ho perso anche il volto.

Di tutti i miei perché

questo mi sembra il solo

che parla proprio di me

e che preclude il perdono.

C’è chi pensa romanticamente che il legame di sangue sia più forte di qualsiasi cattiva esperienza e porti in ogni caso a riconoscersi, amarsi, appartenersi. Nella mia esperienza a contatto con le vite di tante, tante famiglie questo è spesso vero ma non sempre. Ci sono casi, come quello appena visto, in cui nessun legame d’affetto resiste a fronte di una violenza immotivata e cieca, come quella

CONTRO VERSO, la rubrica di Elena Buccoliero con le filastrocche all’incontrario, le rime bambine destinate agli adulti, torna su Ferraraitalia il venerdì. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Cover: Il carrozzone degli zingari – foto Flickr – licenza Creative Commons

Commenta