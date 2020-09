Tempo di lettura: 2 minuti

Si potrebbe cantare come uno stornello o una canzone popolare, l’incontro con questa ragazzina che snocciolava candidamente le sue scelte irresponsabili senza rendersene minimamente conto.

Sì va beh…

Sì va beh era l’oro della mamma…

Sì va beh il denaro si guadagna…

Eh lo so, il babbo ha perso il posto…

Sì lo so ci sfrattano in agosto…

Dici, tu, che potrei cercar lavoro…

Sì, va beh, ma tanto non lo trovo…

Con quell’oro? C’ho preso l’eroina…

Sì, va beh, anche trucchi e cocaina…

Ho già smesso, la droga non mi chiama…

Sì ma adesso ho uno che mi ama…

Eh, in effetti sto sempre fuori casa…

Sì va beh, ma l’atmosfera è pesa…

Mamma piange e babbo si dispera…

Il mio boy non si è mai fatto una pera…

Mamma è depressa e ti giuro che stavolta

non è mia, non è tutta mia la colpa…

Ti hanno detto che lui è disoccupato?

Sì va beh, ma mica è un disgraziato…

Io la scuola ormai l’ho abbandonata…

Sì va beh, ma mi sono innamorata…

Ho interrotto anche la borsa lavoro?

Sì va beh, ero dal mio tesoro…

Sì lo so, da lui ci dormo spesso…

Faccio sesso ma incinta non ci resto…

Sì va beh, forse incinta son rimasta…

Sedici anni ma a posto con la testa…

Eddài giudice, tu che mi hai ascoltata

l’hai capito che ormai sono cambiata!?