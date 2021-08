Tempo di lettura: 2 minuti

Una bimba in affido

È stata commovente l’udienza con questa bambina che viveva felice nella famiglia affidataria ma non per questo aveva dimenticato la mamma, tutt’altro! Avrebbe dovuto vederla regolarmente insieme all’educatrice, la mamma però spesso non si presentava senza nemmeno avvisare. La piccola ne soffriva molto, si rendeva conto che la mamma era in difficoltà e non era in grado di occuparsi di lei. Così, prima di venire in udienza, ha escogitato una brillante soluzione.

Cara Mamma,

prima di fare la nanna

la tua bimba ti dice

quel che la fa felice.

Ora che non ci sei

vivo con mamma Elisa

che mi tiene con lei.

Un po’ mi sento divisa.

Io ti ricordo eccome

ma adesso gioco e rido

e scrivo il mio nome

e dei grandi mi fido.

Ho imparato a parlare,

a fare bei disegni

dormo senza tremare

e mantengo gli impegni.

Per esempio vado a scuola

e mangio un po’ di tutto.

Quando piango, lei mi consola

in un abbraccio e io mi butto.

Ho imparato a capire

che cosa mi fa male:

la cioccolata, non dormire

e il dolore speciale

di stare lì in attesa

di te che non arrivi

e io mi sento appesa,

e tu nemmeno mi avvisi.

Tu non mi dai risposta

però ti voglio bene

perciò ho una proposta

che forse ti conviene:

vuoi essermi sorella

finché diventi grande?

Elisa è buona e bella

e ha un cuore gigante.

Uno dei compiti fondamentali della giustizia minorile è ascoltare i bambini, i ragazzi, dai 12 anni in avanti. Spesso già dai 9-10 anni, se si ha notizia che sono in grado di parlare di sé. È ciò che prevede la Convenzione di New York sui diritti dei minori, siglata dall’Onu e legge per lo Stato italiano, ed è un passaggio essenziale per una comprensione più ampia della realtà. Aiuta, come in questo caso, a immaginare un approccio diverso ai legami familiari, più libero e autenticamente basato sull’affetto.

