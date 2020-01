Convegno Anc sulle novità dell’Iva 2020

Da: ANC Ferrara.

Le novità sull’Iva alla luce della Legge di Bilancio 2020 e i chiarimenti dopo Telefisco. Saranno questi gli argomenti al centro del convegno organizzato dalla sezione ferrarese dell’Associazione nazionale commercialisti, in programma per mercoledì 5 febbraio a partire dalle 9 nella sala conferenze dell’hotel Carlton (in via Garibaldi,93). Dopo i saluti introduttivi del presidente di Anc Ferrara e della responsabile della formazione Laura Fabbri, sarà la volta di Gianluca Dan, commercialista e revisore contabile. In particolare, il relatore, si concentrerà sugli adempienti e i controlli in vista della dichiarazione Iva; delle novità in merito al modello dichiarativo le novità Iva del decreto fiscale e della legge di Bilancio, uscita o ingresso nel regime forfetario, la certificazione dei corrispettivi, prassi e indicazioni di periodo e i chiarimenti di Telefisco.

