Convegno di Anc Ferrara su enti non profit e la riforma del terzo settore

Da: Ufficio Stampa Anc- Ferrara

La riforma del terzo settore, la scelta del tipo enti non profit, le principali tipologie di enti, fondazioni, il riconoscimento della persona giuridica, le peculiarità e i vantaggi della scelta di un tipo di ente. Un convegno ricco di contenuti e di approfondimenti quello organizzato dalla sezione ferrarese dell’associazione nazione commercialisti, in programma per giovedì 23 gennaio a partire dalle 9 all’hotel Carlton (in via Garibaldi, 93). Al banco dei relatori siederà Alessandro Tiozzo Bon, commercialista, specializzato nella disciplina e fiscalità degli enti non profit e del terzo settore. A fare gli onori di casa saranno la responsabile della formazione di Anc – Ferrara, Laura Fabbri e la commercialista ferrarese, Isabella Fabbri.

Commenta