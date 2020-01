Convegno di Anc Ferrara su legge di bilancio 2020 e novità fiscali

Da: Ufficio Stampa Anc Ferrara

Le novità fiscali e la legge di bilancio del 2020, le misure per le imprese, le previsioni per i forfettari flat tax, la stretta alle compensazioni e le novità in tema di appalti. Queste a grandi linee le tematiche che verranno affrontate nel convegno organizzato dalla sezione ferrarese dell’associazione nazionale commercialisti (Anc), in programma per venerdì 10 gennaio a partire dalle 9 nell’aula magna della facoltà di Giurisprudenza (corso Ercole I d’Este, 37). Sul banco dei relatori, oltre al presidente dell’associazione, Alberto Carion e alla responsabile della formazione di Anc – Ferrara, Laura Fabbri siederà Antonio Gigliotti. Dottore commercialista, direttore di Fiscal Focus, Gigliotti è un ospite di assoluto prestigio e di comprovata preparazione, riconosciuto tra i massimi esperti del settore a livello nazionale. I due focus finali dell’intervento, riguarderanno l’Imu, il bonus per la casa, la cedolare secca e le misure per le famiglie. La partecipazione al convegno, che permetterà la maturazione di quattro crediti formativi per i professionisti, per gli iscritti all’associazione è totalmente gratuita.

