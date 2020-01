Convegno Fiscale Interprovinciale

Da: Ufficio Stampa di Confagricoltura Ferrara

Quest’anno sarà di nuovo Ferrara ad ospitare l’annuale Convegno sulle Novità Fiscali 2020, giunto alla sua XXIV edizione e organizzato dalle Sedi Provinciali di Confagricoltura Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Soddisfazione per Confagricoltura Ferrara per questo importante appuntamento rivolto agli imprenditori agricoli e agli addetti ai lavori di Associazioni imprenditoriali e Commercialisti, per fare il punto sulle questioni fiscali e illustrare le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020 e dai decreti collegati alla manovra. Dopo i saluti del Presidente della CCIAA di Ferrara, dottor Paolo Govoni, ad introdurre il Convegno “Novità Fiscali 2020 per il Settore Agricolo” saranno i Presidenti di Confagricoltura Ferrara, Gianluca Vertuani, di Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti e di Forlì-Cesena e Rimini, Carlo Carli, aprendo la sessione tecnica con riflessioni e considerazioni sulle principali problematiche di tipo fiscale dei rispettivi territori. Il Convegno entrerà nel vivo con gli interventi di Nicola Caputo, Responsabile fiscale di Confagricoltura, e di Gian Paolo Tosoni, Esperto fiscalista e pubblicista de “Il Sole 24 Ore”. Spetterà a loro illustrare le novità fiscali introdotte dalla finanziaria 2020, analizzando le principali misure messe in campo a sostegno dell’intero sistema agricolo nazionale. La partecipazione al convegno è aperta a tutti

