Cooperativa Brodolini cresce: fatturato 2019 a +9,8% per oltre 50 milioni

815 lavoratori in forza a giugno 2020;

9.918 ore di formazione nell’ultimo anno;

92 trasformazioni a tempo indeterminato tra gennaio 2019 e giugno 2020;

Volania, Comacchio – 13 luglio 2020 – Cooperativa Brodolini, una delle più importanti realtà nel settore dei servizi di igiene ambientale attiva in Emilia-Romagna e Veneto, ha chiuso il 2019 con un fatturato per servizi di igiene urbana di 50 milioni e 295 mila euro, in crescita del 9,8% rispetto al 2018.

“Un risultato importante e significativo – ha commentato Enrico Strambini, Presidente di Cooperativa Brodolini – che evidenzia il grande merito di tutta la squadra di lavoro che tra le province di Ferrara, Bologna, Modena, Padova e Parma ogni giorno porta avanti un servizio essenziale e di grande qualità per i cittadini e le comunità”.

I dati, presentati durante l’assemblea dei soci che si è svolta sabato 11 luglio in modalità telematica nel pieno rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela dal contagio da COVID-19, hanno inoltre evidenziato come tra il 2019 e i primi sei mesi del 2020 Cooperativa Brodolini ha trasformato a tempo indeterminato 92 contratti attestandosi a quota 815 lavoratori complessivi nel mese di giugno 2020. Persone che hanno potuto usufruire di quasi 10 mila ore di formazione nell’arco del 2019.

“Colgo quest’occasione – ha aggiunto Enrico Strambini a margine dell’assemblea – per ringraziare di cuore tutti i lavoratori Brodolini che in questo 2020 così complesso hanno sempre fatto la loro parte, come accade da quasi cinquant’anni, nonostante preoccupazioni e timori che ci hanno toccato nel profondo. La Cooperativa ha risposto immediatamente all’emergenza sanitaria attraverso l’acquisto di 150.000 mascherine, 210.000 guanti oltre a tute, visiere, la sanificazione di sedi e automezzi, ma sono stati senso del dovere e responsabilità di tutti che hanno davvero fatto la differenza per poter superare anche questa sfida”.

