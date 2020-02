Copparo: abbandonano rifiuti, paghiamo tutti

Da: Comune di Copparo.

L’abbandono di rifiuti su suolo pubblico è un illecito sanzionabile con multa dal Corpo di Polizia Municipale, ma soprattutto costa ai contribuenti. Nel 2019 Clara spa ha contato 2600 interventi eccezionali e non programmati di raccolta rifiuti su suolo pubblico per un totale di 22.100 €.

L’abbandono di un sacchetto o di un rifiuto ingombrante infatti coinvolge interamente il territorio e la comunità, non solo da un punto di vista ambientale di inquinamento e degrado ma anche da un punto di vista economico. Gli effetti dell’inciviltà di pochi diventano infatti onerosi per tutti, sia a causa del maggior carico di lavoro degli operatori ambientali, che per i costi di cui si deve sobbarcare la società che gestisce i rifiuti urbani e tutte le fasi del loro ciclo integrato. Si tratta, in sostanza, di soldi che andranno a gravare sulle tasse di smaltimento dei rifiuti dell’anno successivo e di conseguenza, sulle tasche dei cittadini. Spese che dovranno necessariamente essere coperte da tutti, anche da chi effettua correttamente la raccolta differenziata.

Ricordiamo che oltre ai servizi di raccolta previsti sul territorio comunale è possibile usufruire dei servizi di ritiro a domicilio su chiamata per i rifiuti ingombranti, per il verde in grandi quantità e per gli inerti da piccole demolizioni (tutti servizi gratuiti una volta all’anno), nonché del ritiro gratuito di piccole quantità di eternit domestico. Inoltre dallo scorso novembre è disponibile il nuovo centro Intercomunale di Raccolta in via del Lavoro, con accesso sempre gratuito. Il numero verde di CLARA, 800-881133, è a disposizione per tutti i dubbi e le richieste.

