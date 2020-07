Copparo: Al via i lavori in via Serraglione

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Comune di Copparo

L’intervento sarà risolutivo e permetterà la riapertura della strada.

Sono iniziati mercoledì 15 luglio i lavori di risistemazione del

cedimento della sede stradale in via Serraglione, che ne ha determinato

la chiusura urgente domenica. A seguito del maltempo del giorno

precedente infatti si era aperta una voragine in corrispondenza del

tratto in cui la condotta si interseca con il collettore acque alte,

dove il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara circa un mese aveva

eseguito il ripristino del tombinamento.

Proprio il Consorzio, immediatamente interpellato dal Comune di Copparo,

ha dato il via all’intervento che sarà risolutivo della situazione: i

tecnici hanno infatti optato per la sostituzione completa della

tubatura, così da scongiurare ulteriori difficoltà. Questi primi giorni

saranno dedicati agli sbancamenti e all’asportazione della conduttura

esistente, quindi si procederà con il posizionamento e l’allacciamento

della nuova tubazione, alla chiusura e alla ricostituzione della

pavimentazione stradale.

Al sindaco Fabrizio Pagnoni, sul posto per un sopralluogo, gli operatori

hanno prospettato la conclusione dell’opera fra la fine della settimana

e l’inizio della prossima: allora si potrà procedere con la riapertura

di via Serraglione.

