Copparo: al via l’asfaltatura di via I maggio

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

I lavori sono inseriti fra gli interventi finanziamenti dalla Legge Regionale n. 41/97

Prenderà il via oggi 27 luglio l’asfaltatura di via I Maggio a Copparo. Si tratta dell’ultima parte dello step iniziata con la realizzazione dei marciapiedi, sul lato destro e sinistro. È già cominciata la fase preparatoria dell’opera, con la fresatura di diversi tratti stradali, così da arrivare alla maggiore uniformità della pavimentazione, e con la messa in quota dei pozzetti. All’inizio della settimana si entrerà nel vivo con l’asfaltatura vera e propria del tratto da via Mazzini a via Marconi, dell’ingresso di via Verdi e dell’incrocio di via Amendola.

I lavori sono inseriti fra gli interventi finanziati dalla Legge Regionale n. 41/97, nell’ambito dei quali è stata eseguita la posa dell’arredo urbano nell’area ex-Berco, come elemento saliente della riqualificazione dell’area che gravita intorno al parcheggio e al ‘magazzino’, già sottoposto a ristrutturazione. A tal proposito sempre in settimana sarà installato il totem con pannello informativo sui servizi del centro e saranno completati i pannelli del parapetto del posteggio, già montati insieme alle fioriere, ai portabiciclette e ai cestini portarifiuti. Inoltre, grazie ai ribassi della gara d’appalto, sarà acquistato nuovo arredo urbano e messi a dimora tre alberi per ricavare una piccola zona verde con panchine all’ombra.

