Comune di Copparo

ALLARME TRUFFE AGLI ANZIANI

Telefonate da sedicenti forze dell’ordine per andare a vaccinarsi

È stato segnalato sul territorio di Copparo il caso di persone che, qualificatesi come appartenenti alle forze dell’ordine, hanno telefonato ad anziani dando loro appuntamento per fare la vaccinazione anticovid: le hanno esortate ad uscire di casa per andare al punto vaccinale.

Le forze dell’ordine non effettuano tali chiamate: le prenotazioni avvengono esclusivamente attraverso il Cup, le farmacie abilitate, il Numero Verde 800 532000 e il fascicolo sanitario.

«Abbiamo già provveduto a denunciare l’acceduto alle ‘vere’ forze dell’ordine’ – spiega il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Con ogni probabilità si tratta di malintenzionati che hanno come scopo far lasciare sguarnite le abitazioni. Mi appello a tutti perché si presti la massima attenzione, vigilando in maniera particolare sui nostri anziani, che siano di famiglia, conoscenti o vicini. La pandemia li resi ancor più fragili: evitiamo che cadano vittime anche di ignobili truffe».

