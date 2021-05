Copparo: BERCO – Organizzazione e cultura per la riduzione degli incidenti.

Il secondo fronte sul quale Berco si sta fortemente impegnando per l’obiettivo “zero infortuni” riguarda una serie articolata di iniziative volte a istillare giorno dopo giorno nei dipendenti delle due fabbriche, a tutti i livelli, la cultura della sicurezza. Innanzitutto, sono stati istituiti comitati e sottocomitati che, partendo dai manager arrivando in modo piramidale fino ai singoli lavoratori, si occupano di attivare le azioni per il costante miglioramento della sicurezza nei reparti. È stato poi approntato un vademecum con le 10 regole d’oro, cioè le norme fondamentali che ogni dipendente deve tenere a mente per la propria sicurezza e dei colleghi. Regole che trovano spazio anche in cartelloni e schermi disposti all’interno delle fabbriche. È stata infine creata la “We Stop Card”, una tessera che consente a ogni dipendente l’autorizzazione e il compito di portare l’attenzione su eventuali attività e condizioni di non sicurezza e di sospenderle immediatamente.

Tra le diverse iniziative, molto apprezzati dai dipendenti si sono dimostrati i riconoscimenti ai singoli reparti che hanno raggiunto obiettivi importanti in termini di tempo trascorso senza infortuni, con varie tappe a partire dai 100 giorni per arrivare ai 1.000. Conclude Andaloni: “Al raggiungimento dei diversi obiettivi, i dipendenti dei reparti virtuosi ricevono a testimonianza una spilla e, dai 200 giorni in su, vengono organizzate una cena e una lotteria, con premi la cui importanza cresce con l’obiettivo raggiunto. Ciò ha generato nel tempo una sana competizione tra i lavoratori, che si dimostrano sempre più motivati a raggiungere traguardi via via più sfidanti”.