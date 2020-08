Copparo: “Cinema per famiglie all’ombra della Torre”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Da martedì 4 agosto il ciclo di proiezioni di film d’animazione dedicati ai più piccoli.

Al via martedì 4 agosto le serate dedicate ai più piccini organizzate dall’Amministrazione comunale di Copparo. Il ciclo di proiezioni di film d’animazione ‘Cinema per famiglie all’ombra della Torre’ si terrà nell’area verde dietro al municipio, dove, davanti al maxi schermo, sarà allestita in sicurezza la platea di 50 seggioline, tante quante la capienza consentita dalle misure sanitarie vigenti, per i bambini.

L’ingresso, con tanto di accoglienza dedicata, sarà gratuito per tutti i piccoli e per i loro familiari: non è richiesta prenotazione. Quattro gli appuntamenti, tutti alle 21.30: il 4 agosto ‘Il libro della giungla’, l’11 agosto ‘La spada nella Roccia’, il 18 agosto ‘Le follie dell’imperatore’ e il 25 agosto ‘La carica dei 101’.

Commenta