Copparo: conseguenze maltempo

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Comune di Copparo

Il forte maltempo ha risparmiato le frazioni, ma ha colpito la zona sud

occidentale di Copparo, dove è stata superata soglia 30mm/ora

registrando 38,6 mm di pioggia alle 12.

Si sono accumulati importanti quantitativi di acqua nelle vie XX

Settembre, da sempre problematica, Matteotti, Gramsci e Galvani, tutte

chiuse temporaneamente, grazie all’intervento di Patrimonio e Polizia

Locale, per consentire il deflusso. Si sono risolti invece senza

necessità di chiusura gli accumuli in via Colombo, nel piazzale di via

Torricelli e nel tratto iniziale di via Agnelli.

Una situazione problematica si è registrata in via Michelangelo, dove si

è allagata un’autofficina.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SP2 richiedendo l’ausilio

delle autopompe Cadf per liberare la strada dall’acqua e per

l’allagamento di un garage di via Idris Ricci.

