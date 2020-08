Copparo: continuano gli episodi di abbandono dei rifiuti

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Al via una serie di sopralluoghi in vista del progetto ‘Lotta al degrado

urbano e ambientale.

È iniziato lunedì 10 agosto la serie di sopralluoghi condotti

dall’assessore all’Ambiente, Massimo Baraldi, per monitorare i luoghi

più frequentemente fatti oggetto dell’abbandono di rifiuti. Ciò anche in

vista della prossima attivazione del progetto della Polizia Locale

‘Lotta al degrado urbano e ambientale. Azioni di Contrasto del fenomeno

di abbandono dei rifiuti’, finanziato dalla Regione per circa 22mila

euro, per il posizionamento di 10 fototrappole e le azioni di

coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di sensibilizzazione

della comunità, a partire dalle scuole.

Il monitoraggio ha preso il via da Ambrogio, in relazione alla

segnalazione di una discarica in via Brodolini, dove è stata verificata

la presenza di un notevole cumulo di materiali di diverso genere. È

stato inoltre riscontrato lo stesso fenomeno in via Piumana, dove, a

pochi metri da un importante ammasso di rifiuti, sono stati rinvenuti

anche dei residui di una lavorazione edile. Mentre in via Capozza, in

località Pontecarina, si sta riformando la catasta di sacchi nei pressi

della fermata delle corriere, già individuata e ripulita due settimane

fa, con la contestuale individuazione di alcuni responsabili del gesto.

Per tutte queste situazioni sono previsti, prima della pulizia,

l’ispezione della Polizia Locale e l’operazione di accertamento degli

autori.

«È un fenomeno di grande inciviltà, che purtroppo risulta in crescita in

un territorio come il nostro, molto vasto e ricco di spazi isolati –

afferma l’assessore Baraldi -. Stiamo mettendo in campo controlli

specifici e una attività di prevenzione e di repressione, cui il

progetto ‘Lotta al degrado urbano e ambientale’ darà un fondamentale

apporto. Voglio infine ricordare che l’abbandono, pratica che fa male

all’ambiente e al decoro, ricade su tutta la comunità: nel 2019 il

recupero di questi rifiuti ci è costato 16.084 euro e dico ‘ci’ perché

questa spesa è ricaduta nella bolletta di ciascun copparese».

