Copparo: Dialettale al De Micheli

Da: Ufficio Comunicazione Comune di Copparo

Prosegue la rassegna dialettale al Teatro Comunale De Micheli. L’appuntamento è per giovedì 23 gennaio, alle ore 21, con la Compagnia Qui, Quo, Quacchio in “I m’ha dà na drita”, commedia brillante in tre atti di Laura Furini.

Nestore e Adalgisa, detta Gisa, possiedono un’osteria ben avviata da cui ricavano buoni guadagni, ma sono in disaccordo su come investire i risparmi. La partenza improvvisa del cameriere Audace e la presenza di Cosimo, che incanta Gisa con belle parole, danno il via a episodi che metteranno in pericolo il patrimonio e l’armonia coniugale e coinvolgeranno familiari e conoscenti dei protagonisti.

La commedia è interpretata da: Giancarlo Bianchi, Lorenzo Cappellari, Alessandro Cattabriga, Ada Correggioli, Remo Covezzi, Laura Furini, Valerio Galletti, Lorenza Gessi, Silvia Lanzoni, Fiorella Marcolin, Beatrice Mazzoli, Carmela Nicoletta, Alberto Piva, Mariella Scalambra, Silvia Succi.

Per informazioni 0532 864580, www.teatrodemicheli.it

Commenta