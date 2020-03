Copparo: differita scadenza Cosap

Da: Comune di Copparo.

La Giunta Comunale, nella consapevolezza che l’emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus (COVID-19) in atto in Italia ed in particolare nella nostra Regione ha imposto l’adozione di misure precauzionali atte al contenimento del contagio, tra le quali la limitazione e/o sospensione di alcune attività economiche insistenti sul territorio con importanti ricadute economiche sia sulle famiglie e sulle attività del settore economico produttivo, nella seduta del 17/03/2020 ha deliberato un differimento del termine di scadenza della rata del canone di occupazione degli spazi pubblici (COSAP) anno 2020 prevista al 30/04/2020 fissando la nuova scadenza al 31/07/2020, stabilendo altresì che, per le occupazioni per le quali è previsto dal vigente Regolamento Cosap la modalità di pagamento a rate, la scadenza della seconda rata COSAP 2020 al 31/10/2020 e la terza rata COSAP 2020 al 31/12/2020.

