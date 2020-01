Copparo – Dillo con Parole mie: laboratorio espressivo per genitori e figli

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Cinque incontri da Gennaio a Maggio presso la Galleria Civica Alda Costa di Copparo.

La Biblioteca organizza un laboratorio di comunicazione espressiva, dedicato a genitori e figli a partire dai 5 anni. Attraverso una proposta di giochi espressivi e teatrali, ogni incontro sarà incentrato sull’approfondimento di una diversa emozione. In questa seconda edizione il percorso verrà arricchito da suggestioni prese dalla fantasia del genio di Gianni Rodari, del quale nel 2020 ricorrono i 100 anni dalla nascita.

Il laboratorio diverrà un’occasione per “incontrarsi” in modo diverso; raccontandosi a vicenda gioie, paure e sogni e, attraverso il gioco, arrivare a una più profonda, reciproca conoscenza. Il corso si realizza in cinque incontri complessivi, da Gennaio a Maggio, un sabato al mese dalle 15 alle 17, presso la Galleria Civica Alda Costa (Copparo, via Roma 36).

Il laboratorio sarà condotto da Alessia Passarelli, regista, attrice e pedagogista teatrale nel sociale, da più di dieci anni impegnata nell’ideazione e conduzione di progetti sul territorio nazionale.

La presentazione del corso si tiene venerdì 10 gennaio alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale Anne Frank. Il laboratorio inizia sabato 18 gennaio 2020.

Commenta