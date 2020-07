Copparo: divieto di sosta e corsia pedonale per Via del Lavoro

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Le prime soluzioni alla viabilità dopo l’apertura del secondo accesso Berco.

Sono emerse alcune soluzioni praticabili a breve, oltre a diverse altre

di prospettiva, per risolvere le problematiche legate alla viabilità di

via del Lavoro dopo l’apertura del nuovo varco d’ingresso alla Berco al

fine di applicare le disposizioni di controllo e di prevenzione Covid 19

e di non creare lunghe code e assembramenti in via I Maggio.

Si è infatti svolto nel pomeriggio di giovedì 30 luglio l’incontro

operativo sul tema, a cui hanno partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni

e l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Pirani, Adriano del Vecchio,

tecnico dell’azienda, la responsabile del settore tecnico comunale,

Giulia Tammiso, il referente di Patrimonio Copparo, Alessandro Cirelli,

e il comandante della Polizia Locale, Gianni Gardellini. Proprio

quest’ultimo ha riferito la necessità di garantire la visibilità in

uscita da via Bissarre, l’accesso ai passi carrai e la percorribilità

della strada, dove la sosta restringe la carreggiata, così come l’attesa

di accesso degli autocarri.

La riunione aveva lo scopo di definire dei correttivi alla luce del

piano di riorganizzazione complessiva da parte di Berco. Adriano del

Vecchio ha quindi esposto un disegno composto di tre elementi: la

riapertura dell’ingresso ovest, l’attivazione di un check in e check out

per gli autotrasportatori e la realizzazione di un parcheggio coperto

per cicli e moto.

Il primo correttivo sarà istituire un divieto di sosta su un lato del

tratto di via del Lavoro, quindi la tracciatura di una corsia pedonale

attigua alla recinzione dell’azienda al fine di consentire un passaggio

sicuro ai dipendenti che dovranno lasciare i veicoli fuori dalla zona e

recarsi all’ accesso.

