Copparo: fase di monitoraggio sulla riapertura del Centro Nuoto

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Copparo

Un primo momento di analisi tra l’Amministrazione e il consiglio

direttivo della società di gestione.

A circa un mese dalla riapertura del Centro Nuoto Copparo si è tenuto il

primo momento di analisi tra l’Amministrazione comunale, con il sindaco

Fabrizio Pagnoni e l’assessore al Bilancio Simone Grandi, e il consiglio

direttivo della società di gestione guidato da Sergio Vancini.

Durante l’incontro, rilevante anche in vista della preparazione per i

mesi di ripresa piena di settembre e ottobre, è stato tracciato un

bilancio delle attività, riprese gradualmente dal 15 al 19 giugno, e

delle conseguenze della sospensione, la quale ha determinato una perdita

del 30%. Un disavanzo che si auspica di colmare con una buona stagione

estiva, visto il positivo trend sinora registrato, e rispetto al quale

si è operato un contenimento, grazie alla riorganizzazione del personale.

Segno ‘più’ anche per i Centri Estivi e per la piscina scoperta,

soprattutto per la frequentazione dei ragazzi, benché tutto sia soggetto

a misure e regole stringenti, di cui è fondamentale il rispetto, ma che

una certa penalizzazione hanno determinato. Mentre una qualche

incertezza accompagna la proroga della convenzione per la gestione del

palazzetto, in funzione della mancanza di protocolli fissati per gli

sport di squadra: l’impianto sarà tuttavia sempre disponibile per

l’utilizzo da parte delle scuole.

Amministrazione e gestore hanno concordato sull’importanza della

collaborazione, divenuta ancor più stretta in questi mesi di

coronavirus, e sulla necessità di continuare a promuovere il Centro

Nuoto Copparo e la sua ricca ed eterogenea proposta.

Nell’emergenza sanitaria il Comune ha sostenuto la struttura, visto il

suo alto valore sociale quale punto di aggregazione dei cittadini

copparesi e non solo, con diverse azioni: l’anticipo del contributo

straordinario emergenza Covid per riapertura delle attività del periodo

estivo di 15mila euro e delle rate di contributo per le utenze previste

nella convenzione, l’abbattimento integrale del canone per l’anno 2020 e

la dilazione delle somme dovute al dicembre prossimo.

Commenta