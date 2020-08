Copparo: fermato carico eccezionale non autorizzato

Tempo di lettura: < 1 minuto

La Polizia Locale ha individuato il mezzo fuori dai percorsi definiti

per queste tipologie

Garantire la sicurezza stradale e preservare le condizioni della rete

viaria. Ha avuto questa duplice valenza, oltre a quella di sanzionare

una violazione, l’intervento della Polizia Locale dell’Unione Terre e

Fiumi su un trasporto eccezionale.

Nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto una pattuglia, impegnata nel

servizio di controllo del territorio, ha fermato nell’area della zona

industriale di Copparo il mezzo pesante, proveniente da Ravenna e

diretto a Modena. Dalle verifiche condotte è emerso che il camion

viaggiava a pieno carico e per questo non era autorizzato a percorrere

quella strada: i trasporti eccezionali si devono infatti attenere a un

elenco di strade percorribili.

Il conducente, che non aveva neppure azionato il lampeggiante, d’obbligo

quando si circoli a pieno carico apunto, è stato sanzionato con

un’ammenda fino a mille euro e gli è stata ritirata la patente di guida,

per un periodo che può arrivare fino a un mese, mentre il mezzo è stato

fermato, per un lasso di tempo fino ai due mesi.

