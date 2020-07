Copparo: Fuoriuscita di gas in via Podgora

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Non ci sono pericoli per i residenti per il gas provenienti da un pozzo

sotterraneo.

Si è registrata nella mattina di mercoledì 22 luglio una fuga di gas

metano dal sottosuolo in via Podgora a Copparo. Nessun pericolo per i

residenti e le abitazioni.

Nel corso dei loro controlli periodici, eseguiti con specifica

strumentazione, gli operatori di Hera hanno individuato una anomala

fuoriuscita di gas. Hanno quindi proceduto a uno scavo per controllare

la rete. Hanno potuto stabilire che non si trattava della struttura e,

scendendo più a fondo, hanno notato zampillare dell’acqua con bolle di

gas. L’intervento è stato immediato con il transennamento dell’area e il

posizionamento di un tubo per lo sfiato del gas del pozzo. Non a caso la

zona sud est di Copparo è stata a lungo zona di estrazione di metano.

Sul posto il comandante della Polizia Locale, Gianni Gardellini, ha

verificato che non vi sono pericoli immediati e che via Podgora può

rimanere aperta, dal momento che la fuoriuscita è localizzata a lato

della strada, a fondo chiuso.

L’ufficio tecnico comunale dovrà poi attivare l’apposito protocollo, a

partire dalla comunicazione alla divisione di Bologna del Ministero per

lo Sviluppo Economico, che rappresenta l’autorità competente in termini

di risorse energetiche e naturali che escono dal sottosuolo.

Commenta