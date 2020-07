Copparo: il parco di Tamara sarà dedicato a Marco Coletta

Tempo di lettura: 2 minuti

È arrivato il va libera della prefettura di Ferrara, dopo l’ok delle

giunte di Copparo e dell’Unione

La prefettura di Ferrara, sentita anche la Deputazione provinciale di

Storia Patria, ha autorizzato l’intitolazione dell’area verde nel centro

di Tamara di Copparo a Marco Coletta.

L’iniziativa è stata promossa dalla giunta comunale di Copparo. L’iter è

stato condotto in seno all’Unione Terre e Fiumi, raccogliendo il parere

positivo della Commissione per la Toponomastica e Odonomastica stradale

e della giunta, fino all’istanza alla prefettura e all’espressione

favorevole. L’intenzione è quella di apporre la targa nell’area verde

nel giorno dell’anniversario della morte del giovane.

Marco Coletta, nato a Copparo il 5 ottobre1982, è vissuto fino all’età

di 14 anni a Ponte San Pietro e successivamente si è trasferito con la

famiglia a Tamara. È scomparso il 10 settembre 2005 in un tragico

incidente, finendo con la propria auto nel Canale che costeggia via

Raffanello a Baura di Ferrara, all’epoca non protetto da guardrail. Il

ragazzo è diventato simbolo della battaglia sui temi della sicurezza

stradale perseguita con tenacia dai familiari con iniziative e convegni

di sensibilizzazione proprio su questi temi fortemente dibattuti anche

nelle aule dei tribunali: portatori del messaggio “La strada per andare

lontano”, superando i confini provinciali e regionali per approdare, in

tema di sicurezza stradale, a livello nazionale ed europeo.

Il giornalista e scrittore ferrarese Nicola Bianchi nel libro ‘La strada

di Marco’ ripercorre la vicenda del tragico incidente stradale e la

battaglia giudiziaria che ne è seguita.

