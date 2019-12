Copparo: In famiglia al De Micheli, ultimo appuntamento

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Ultimo appuntamento, domenica 22 dicembre, con gli incontri domenicali pomeridiani di “In Famiglia al De Micheli”, spettacoli e animazioni per i più piccoli e le loro famiglie.

Si inizia alle ore 16, in Sala grande, con “Biancaneve la vera storia”, a cura della compagnia teatrale Crest, spettacolo per bambini dai 5 anni, vincitore del premio Eolo Award 2018 e premio Padova 2017 – Amici di Emanuele Luzzati (XXXVI Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi).

Le fiabe sono eterne e di tutti, ma nascono in luoghi precisi. Biancaneve, una delle fiabe più conosciute al mondo, nasce in Germania; le montagne innevate e le miniere profonde di quella terra ci allontanano dall’immaginario americano di Walt Disney, per ridarle la luce che le è propria. In questo spettacolo l’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una bambina coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco sconosciuto allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre…

Scene, luci, testo e regia di Michelangelo Campanale; con Catia Caramia, Maria Pascale, Antonella Ruggiero, Luigi Tagliente; costumi di Maria Pascale; assistente alla regia Serena Tondo; assistente di produzione Sandra Novellino; tecnici di scena – Walter Mirabile e Roberto Cupertino.

Dalle ore 17, presso il Ridotto del teatro “Casa, casina”, laboratorio artistico a cura della Biblioteca Comunale Anne Frank; nel Bar “Una mela al giorno – storie ghiotte come mele rosse, per augurarci il buon Natale”, narrazioni di Marcello Brondi e Teresa Fregola; in Prima Galleria “C’era una volta un teatrino di legno… Il kamishibai delle storie e le storie a testa in giù”, animazioni ed esposizione di fiabe dal mondo a cura della Biblioteca Comunale Anne Frank.

Per informazioni 0532 864580, www.teatrodemicheli.it

