Copparo: individuato il nuovo segretario comunale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

È prevista la gestione in forma associata tra i Comuni di Copparo e

Lagosanto.

Maria Luigia Forlin è stata individuata per ricoprire la titolarità

della sede di segreteria del Comune di Copparo, convenzionata con il

Comune di Lagosanto, dopo il pensionamento di Luciana Romeo.

All’1 settembre è fissata la data di assunzione in servizio.

Originaria di Treviso, fra gli ultimi incarichi ha ricoperto il ruolo di

segretario comunale/generale titolare dei Comuni di Curtarolo – Santa

Giustina in Colle – Campo San Martino (Pd) e di segretario dell’Unione

dei Comuni del Medio Brenta (37.000 abitanti).

La convenzione tra i Comuni di Copparo e Lagosanto per la gestione in

forma associata del segretario comunale prevede una quota del 67% a

Copparo, con 24 ore e tre giorni di servizio, e del 33% a Lagosanto, con

12 ore e 2 giornate di servizio, per una spesa rispettivamente di 64mila

e 36mila euro.

Commenta