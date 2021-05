Copparo: Nasce l’Agility Dog, c’è l’avviso per la gestione.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa Comune di Copparo.

La nuova struttura sarà affidata a un gestore attraverso una convenzione biennale:

L’Amministrazione comunale ha istituito l’area Agility Dog Copparo.

Lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe di 2017 metri quadri, dotato di un’area verde di perimetrazione di 824 metri quadri, sorgerà nell’attuale area sgambamento, che troverà una nuova collocazione in via Agnelli in uno spazio di 1738 metri quadri, opportunamente delimitato da recinzione perimetrale, con alberi, fontanella per abbeverare i cani.

È ora aperta una selezione per l’affidamento, attraverso una convenzione biennale, della gestione dell’Agility Dog, con la possibilità di concedere l’utilizzo in comodato a titolo gratuito del Chiosco Pontino Tagliapietra.

La ricerca è finalizzata appunto a individuare uno o più soggetti in grado di garantire la valorizzazione dell’area pubblica quale luogo dove sia riconosciuto il ruolo degli animali da affezione e il loro addestramento, al fine di favorire le condizioni per un corretto rapporto uomo-animale nel rispetto delle esigenze reciproche. L’area dovrà essere un punto di riferimento e di aggregazione per la comunità nell’ambito della riqualificazione delle aree verdi comunali e della valorizzazione dei percorsi cicloturistici, caratterizzando una vasta area verde vocata alla socialità, al tempo libero e alla fruizione dell’ambiente urbano.

Sono ammessi a partecipare all’avviso società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva e società loro affiliate; discipline sportive associate; enti di promozione sportiva e tutti i soggetti riconosciuti e affiliati Coni e Cip; associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus).

I partecipanti dovranno essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro Comunale delle Libere forme

associative.

Le domande dovranno essere inviate al Comune di Copparo – Settore Sviluppo esclusivamente via PEC all’indirizzo:

comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it entro l’1 giugno 2021.

