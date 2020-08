Copparo: nomina degli scrutatori ai seggi del referendum

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

La Commissione Elettorale Comunale di Copparo ha stabilito i criteri di nomina.

Scade, oggi (lunedì 24 agosto) il termine per far pervenire all’ufficio Elettorale le manifestazioni di disponibilità per accedere alla nomina di scrutatore: sono 69 quelli necessari ai seggi copparesi per il Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.

La Commissione Elettorale ha stabilito i criteri di nomina. Sarà data la priorità agli elettori del Comune di Copparo che, già iscritti all’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, manifestino la loro disponibilità utilizzando il modulo predisposto, da presentare personalmente o a mezzo terzi, corredato in questo caso da copia di un documento d’identità, all’ufficio Elettorale o inviato a mezzo pec (comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it).

Prioritariamente verranno nominati coloro che avranno dichiarato di essere nati a Copparo o residenti nel comune per un periodo superiore ai 10 anni, studenti iscritti alle scuole superiori o all’università, disoccupati. Secondariamente si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di disponibilità. I nominativi in esubero verranno inseriti nell’elenco dei supplenti; mentre, in caso di manifestazioni di disponibilità insufficienti al fabbisogno, si procederà al completamento scegliendo i più giovani fra gli iscritti all’Albo. In analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per la nomina dei presidenti di seggio, non verranno nominati scrutatori coloro che avranno superato il 70° anno di età.

Per info http://www.comune.copparo.fe.it/

Commenta