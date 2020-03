Copparo: precisazione progetto biblioteca

Da: Comune di Copparo.

Si rende opportuna una precisazione in merito al progetto approvato dalla Giunta Comunale il 3 marzo 2020: “La biblioteca a casa tua”, progetto di promozione della lettura tramite l’implementazione del servizio di prestito a domicilio rivolto ad utenti impossibilitati a recarsi inbiblioteca (anziani, disabili e persone impossibilitate a muoversi anche temporaneamente).

Il progetto, promosso dalla Biblioteca comunale “A. Frank”, in collaborazione con due volontari del Servizio Civile Universale, avrebbe dovuto partire in aprile con durata annuale. Non era contingente all’emergenza COVID-19, come poteva essere interpretato dato che la sua approvazione è stata immediatamente antecedente la data di emanazione delle prime ordinanze di contenimento, e potrà partire non appena sarà rientrata l’emergenza sanitaria, per non mettere a rischio collaboratori e utenti.

Nel frattempo vi ricordiamo che è possibile rimanete in contatto con la Biblioteca scrivendo a biblioteca@comune.copparo.fe.it

