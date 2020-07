Copparo: riaperta via Serraglione

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

L’intervento sulla strada bianca è terminato mercoledì 22 luglio.

Via Serraglione è già riaperta. Giovedì 23 luglio sono terminati i

lavori, iniziati mercoledì 15, per la risistemazione del cedimento, a

seguito del maltempo del sabato precedente, della pavimentazione della

strada bianca di collegamento tra la Sp 5 e via Modena. Il fortunale

aveva determinato l’apertura di una voragine in corrispondenza del

tratto in cui la condotta si interseca con il collettore acque alte,

dove il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara circa un mese prima

aveva eseguito il ripristino del tombinamento.

Il Consorzio ha dunque provveduto all’intervento optando per un’opera

risolutiva della situazione, con la sostituzione completa della

tubatura, così da scongiurare nuove difficoltà, e una ulteriore

lavorazione per fornire maggiori garanzie di stabilità, seguite dalla

ricostituzione della sede stradale.

Commenta