Copparo: ripresa delle frane in via Ariosto a Coccanile

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

L’intervento del Consorzio di Bonifica renderà la strada bianca

percorribile per la mietitura.

A partire da lunedì 17 agosto il Consorzio di Bonifica Pianura di

Ferrara inizierà i lavori di ripresa frane nella parte di strada bianca

di via Ariosto a Coccanile, interrompendo temporaneamente la derivazione

per irrigazione. L’intervento è indispensabile per rendere la strada

percorribile agli agricoltori, che a fine agosto saranno impegnati nelle

operazioni di mietitura.

L’esecuzione degli interventi comporterà l’occupazione e lo scavo sulla

intera carreggiata, dunque è necessaria l’introduzione di un divieto di

transito in via Ariosto, dalla intersezione con via Del Santuario alla

intersezione con la SP 2, via del Santuario-Via Bassani dal 17 agosto

per due settimane e sino al termine dei lavori, esclusi i residenti.

