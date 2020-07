Copparo: Rotary club Alfonso II d’Este: incontro con il governatore Adriano Maestri

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Rotary Club

In occasione della tradizionale visita ai Rotary Club di area, il neo-governatore distrettuale Adriano Maestri ha incontrato, lo scorso 21 luglio, i soci del Rotary Club Alfonso II d’Este di Copparo.

Ad accoglierlo il presidente Sergio Fanti e i membri del direttivo i quali, insieme a numerosi componenti del club, hanno illustrato i progetti attuati nell’annata trascorsa e quelli in cantiere per il nuovo anno rotariano 2020-2021.

Tra i presenti anche il Sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, socio e già presidente del club nel 2017-2018.

Durante l’incontro il governatore si è congratulato per l’attività di service effettuata dal club nel territorio locale, con particolare plauso alle iniziative attuate durante la pandemia da Covid-19; con l’acquisto e la donazione di dispositivi di protezione e sicurezza, le azioni messe in campo hanno contributo ad affrontare il difficile momento che la comunità ha attraversato.

Il governatore ha poi auspicato la prosecuzione di attività di service sempre più capillari e integrate sul territorio, con un club dinamico, propositivo e aperto ai cambiamenti che investiranno la società contemporanea.

Maestri ha inoltre sottolineato alcuni punti chiave, da intendersi quali linee guida per i futuri progetti: “Ambiente, Genere femminile, Giovani, Comunicazione, Formazione, Tecnologie digitali”, volti alla creazione di quello che è il motto del suo mandato, ovvero “creare connessioni”.

Di fondamentale importanza, tra questi, l’apertura alle donne e alle nuove generazioni, puntando alla valorizzazione delle risorse e delle professionalità presenti sul territorio, e dimostrandosi pronti ad accogliere spunti e indicazioni utili a creare legami, interazioni e crescita valoriale.

Al termine della serata lo scambio degli omaggi e auguri di un buon lavoro a tutti, con foto di rito alla presenza delle rispettive consorti, Roberta Santini del club copparese e Lina Poggi del distretto emiliano-romagnolo.

(Nella foto da sinistra: Roberta Santini, Adriano Maestri, Lina Poggi e Sergio Fanti).

