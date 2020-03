Copparo: Servizio consegna medicinali a domicilio dai volontari della Protezione Civile

Da: Comune di Copparo.

Il Comune di Copparo, in collaborazione con i Volontari della Protezione Civile locale, ha attivato un servizio di consegna dei farmaci a domicilio. A chi non riesce ad andare in farmacia verranno consegnati a domicilio i medicinali richiesti. Il servizio è gratuito e riservato alle persone over 65 anni sole o senza aiuti.

Il recapito telefonico 328 4209566 dei Volontari da chiamare sarà attivo per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. Saranno i volontari della Protezione Civile a concordare le modalità di ritiro della prescrizione e a consegnare, entro la sera stessa della richiesta, i farmaci al domicilio di anziani soli. Il servizio è gratuito.

