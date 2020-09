Copparo: spostamento del mercato settimanale

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

Si terrà in viale Carducci e via Aldo Moro per le iniziative del

Settembre Copparese.

Per consentire lo svolgimento di alcune iniziative inserite nel

calendario del Settembre Copparese il mercato settimanale del venerdì,

ospitato normalmente in piazza, si terrà in viale Carducci e via Aldo

Moro.

Lo spostamento è previsto venerdì 4 settembre, per ospitare le

strutture necessarie allo svolgimento della selezione regionale del

concorso nazionale Miss Italia, e venerdì 25 settembre, per la presenza

in tutta piazza del Popolo delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

