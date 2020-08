Copparo: terminata la riqualificazione dell’area ex Berco

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

La posa dell’arredo urbano e l’asfaltatura sono state finanziate dalla Legge 41

Sono completati i lavori di riqualificazione dell’area ex-Berco, sostenuti dalla Legge Regionale n. 41/97 ‘Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la riqualificazione delle imprese minori della rete – Azione progettuale 2: progetti di valorizzazione e riqualificazione delle aree commerciali e mercatali’.

Con il grande totem informativo è terminata la posa dell’arredo urbano, uno dei principali parcheggi a servizio del centro storico di Copparo e delle attività commerciali. Sono stati installati un parapetto metallico lungo tutto il perimetro, dotato di riquadri utilizzabili per ospitare anche inserzioni pubblicitarie, delle fioriere, alternate a paletti sul fronte negozi, per ricavare uno spazio in sicurezza di promozione dell’area commerciale, dei portabiciclette sui lati corti del posteggio, su via Mazzini e via Verdi, e dei cestini portarifiuti. Nelle vicinanze del ‘magazzino’, già sottoposto a ristrutturazione, sono stati messi a dimora degli alberi, per ricavare una piccola zona verde con panchine all’ombra. A settembre arriverà l’arredo urbano integrativo, già acquistato grazie ai ribassi della gara d’appalto. Conclusa anche l’asfaltatura di via I Maggio, dove erano già stati realizzati i marciapiedi, sul lato destro e sinistro.

