Copparo: viabilità via Verdi

Da: Comune di Copparo.

A seguito della realizzazione del marciapiede tra via I Maggio e via Verdi, la carreggiata di via Verdi ha subito un restringimento rendendo difficoltosa la svolta per chi proviene da via I Maggio. Per la sicurezza della circolazione stradale, si è ritenuta opportuna l’istituzione di un senso unico di marcia nel tratto di strada di via Verdi compreso tra via I Maggio e ingresso parcheggio area ex Berco, con identica direzione.

Pertanto la viabilità in via Verdi risulta così modificata: accesso da via I Maggio con uscita in piazza del Popolo; accesso da piazza del Popolo con transito fino all’ingresso del parcheggio ex Berco (uscita in via Mazzini).

Commenta