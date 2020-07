Copparo: visita del sindaco all’azienda Ferri

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Comune di Copparo

Nel corso degli incontri condotti sul territorio dal sindaco Fabrizio

Pagnoni a fronte dell’emergenza sanitaria, si è tenuta, giovedì 16

luglio, la visita all’azienda Ferri. La realtà di Tamara è leader in

Europa nel settore dello sviluppo e della produzione di macchine per la

manutenzione del verde pubblico e agricolo. Fondata nel 1844, da cinque

generazioni è sinonimo di innovazione tecnologica e punto di riferimento

per il territorio e la comunità, con i suoi 85 dipendenti, cui si

aggiungono i 15 della succursale commerciale in Francia.

Ad accogliere il primo cittadino e il presidente del Consiglio Comunale,

Alessandro Amà, Gisella Ferri, anche componente di Giunta della Camera

di commercio in rappresentanza di Confindustria Emilia, con il fratello

Sandro.

Lo stabilimento è rimasto chiuso 29 giorni a causa della pandemia, ma,

alla ripresa non ha mai fermato le linee, pur dovendo affrontare le

misure sanitarie stringenti, i problemi di approvvigionamento e le

difficoltà nel rispondere in tempi rapidi a ordinativi non programmabili

in funzione delle contingenze.

«Sono molto orgogliosa della nostra squadra: siamo una grande famiglia,

in cui tutti contribuiscono alla vita dell’azienda e nessuno viene

lasciato indietro – ha spiegato Gisella Ferri -. In generale tuttavia si

respira qualche timore per la riapertura dell’autunno, per la mancanza

di una visione di prospettiva. Sicuramente ce la metteremo tutta, pur se

in questi momenti non è semplice essere imprenditori e sentire forte la

responsabilità di tante famiglie».

«Nell’ambito di una crisi mondiale è molto complesso definire una

strategia presente e futura, soprattutto per eccellenze come la Ferri,

per cui l’export è pari al 75% del fatturato – ha affermato Pagnoni -. È

pieno il nostro sostegno: il settore manifatturiero rappresenta la

fucina del Paese, così Ferri è uno dei punti di riferimento principali

per il nostro territorio e la nostra comunità».

