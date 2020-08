Copparo:la biblioteca ‘Anne Frank’ a casa tua

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Copparo

A settembre partirà il servizio di prestito gratuito a domicilio.

La Biblioteca Comunale ‘Anne Frank’ di Copparo sta preparando un

importante progetto per il ritorno dalle vacanze. Dopo la chiusura

estiva, dal 10 al 24 agosto, sarà attivata una nuova modalità di accesso

agli scaffali della Torre Estense.

Dal primo settembre infatti prenderà il via ‘La Biblioteca a casa tua’,

il servizio di prestito gratuito a domicilio per chi non si possa recare

in biblioteca, ma desideri leggere un libro o una rivista, oppure

ascoltare qualcuno che li legge.

L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Auser e con le

volontarie del Servizio Civile, è rivolta a tutte le persone di età pari

o superiore a 70 anni, persone con patologie che ne sconsigliano

l’uscita di casa e che per difficoltà motorie non possono recarsi in

biblioteca. Sarà sufficiente rivolgersi al numero 0532864633 o alla mail

biblioteca@comune.copparo.fe.it e richiedere libri (romanzi e

saggistica), riviste, film in dvd, audiolibri o libri scritti a

caratteri grandi (corpo 16), che verranno consegnati a casa, lunedì

mattina a Copparo e giovedì mattina nelle frazioni.

L’operatore, preparato per svolgere il servizio, avrà un tesserino di

riconoscimento, verrà su appuntamento e in orario concordato con la

biblioteca: consegna e ritiro, dopo 30 giorni, saranno effettuati

rispettando le misure anticovid.

