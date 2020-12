Coraggio, unità e sicurezza i punti di forza di Libraccio nel 2020

Tempo di lettura: 5 minuti

Quest’anno gli italiani hanno scelto la vita di quartiere e la lettura,

continuando a premiare il lavoro dei librai

Coraggio, Unità e Sicurezza sono per il Gruppo Libraccio le tre parole simbolo di questo

difficile 2020, un anno che ha visto i quasi 500 librai impiegati nelle librerie continuare a fare

il proprio mestiere, restando vicini alla comunità dei lettori e alle tante famiglie che si

riferiscono a Libraccio nel settore scolastico.

Coraggio perché le librerie Libraccio sono state le prime in Italia a riaprire dopo il lock down

della scorsa primavera non appena le ordinanze regionali lo hanno permesso. Coraggio

perché quest’anno Libraccio ha aperto tre nuove librerie, la prima a Busnago (MB)

all’interno di un importante centro commerciale, la seconda a Milano in via Canonica e la

terza sotto forma di corner Libraccio all’interno della prestigiosa e rinnovata Feltrinelli di

Piazza Piemonte, sempre a Milano

Unità perché in questo difficile frangente a fare la differenza è stata la straordinaria

disponibilità di tutti i collaboratori nel mettersi a disposizione del Gruppo e fare squadra. È

grazie al contributo di ogni singola persona che è stato possibile mettere in atto i processi

legati alle misure di sicurezza e prendere tutte le decisioni necessarie a ripartire, soprattutto

in termini di assortimento e profondità di catalogo.

Sicurezza perché l’azienda non si è limitata a mettere i librai in condizione di lavorare in

sicurezza fornendo tutti i presidi necessari, ma ha deciso di utilizzare un sistema di

sanificazione innovativo come l’atomizzatore elettrostatico Victory, in modo da garantire

una sanificazione totale e senza correre il rischio di danneggiare le copertine dei libri.

IL COMMENTO DI EDOARDO SCIOSCIA, AD GRUPPO LIBRACCIO

“Le nostre scelte testimoniano la volontà del gruppo di affrontare a testa alta la situazione,

certi che al termine di questo difficile periodo l’importanza e la necessità delle relazioni

sociali favoriranno un rilancio del commercio. Le nuove necessarie misure di sicurezza

adottate dalle Autorità per contenere la seconda ondata della pandemia hanno fiaccato

la ripresa del mercato nel comparto delle vendite offline e la speranza è che con il

miglioramento della situazione sanitaria sia possibile gestire il periodo delle vendite natalizie

con maggior fiducia. Come gruppo ci siamo rapportati con le istituzioni e certamente il

Governo ha agito sul settore, garantendo rapida riapertura e considerando i libri bene

primario. Quello che auspichiamo oggi è che il tax credit venga rafforzato e che APP 18

venga potenziata diventando un sostegno stabile del settore per incentivare i consumi

culturali.”

I LIBRI PIU’ VENDUTI DEL 2020

I titoli scelti dagli italiani quest’anno testimoniano da un lato il desiderio di documentarsi

sull’attualità e dall’altro quello di trovare nella lettura un momento di leggerezza,

distrazione e riflessione. Tra i più richiesti nel 2020 per quanto riguarda la narrativa Riccardino

di Andrea Camilleri (Sellerio); Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin (E/O); Fu sera e fu

mattina di Ken Follet (Mondadori); L’enigma della camera 622 di Joël Dicker, Come un

respiro di Ferzan Ozpetek (Mondadori). La classifica della saggistica invece vede nella top

five Spillover di Quammen (Adelphi), Helgoland di Rovelli (Adelphi), La mossa del cavallo.

Come ricominciare, insieme (Marsilio), Il dopo di Ilaria Capua (Mondadori) e Una terra

promessa, l’atteso memoir di Barack Obama (Garzanti).

NUOVE TENDENZE: QUARTIERI CONTRO CENTRO STORICO

Nel 2020 le librerie di quartiere e nelle zone periferiche hanno visto un maggior flusso di

clientela rispetto ai punti vendita situati nei centri storici, in controtendenza rispetto a

quanto accadeva in passato.

COMPORTAMENTI A ABITUDINI

Da tutte le librerie il feedback è unanime e positivo: i clienti sono ligi alle regole, le presenze

contingentate fanno si che il clima sia ancora più disteso.

GRUPPO LIBRACCIO

Nata nel 1979, Libraccio vanta oltre 40 anni di esperienza e successi. Oggi è presente sul

territorio con una delle più estese catene di librerie indipendenti in Italia: 51 punti vendita

in 7 regioni. Specializzata in libri nuovi e usati, testi scolastici, remainder, libri fuori catalogo,

rarità editoriali e modernariato, completa l’offerta delle sue librerie con un ampio

assortimento di cartoleria, dvd, cd, vinili, giocattoli e una linea di prodotti low cost, a

marchio Libraccio, dedicati al corredo scolastico. Dal 2009 è online con la sua offerta di

nuovo e usato con il sito Libraccio.it leader in Italia nella vendita di scolastica che dal 2018

è parte di un’alleanza italiana con i siti Ibs.it e Feltrinelli.it, joint venture guidata da Feltrinelli.

