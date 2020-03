Coronavirus : Al via la rilevazione delle azioni di volontariato nel territorio

Da: CSV Terre Estensi Ferrara.

In questo momento le persone che vivono in condizioni sociali di disagio ed esclusione sono indubbiamente le più esposte a gravi difficoltà e sofferenze. Mai come ora l’azione volontaria si rivela essere fondamentale per sostenere famiglie e persone fragili.

Ecco perché il Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ha avviato in via straordinaria una rilevazione delle iniziative che le associazioni stanno realizzando per alleviare le difficoltà delle persone che vivono condizioni di grave isolamento relazionale e privazione economica.

Vista la gravità degli impegni in cui sono coinvolti i volontari in questo periodo di estrema emergenza, il Coordinamento dei CSV dell’Emilia – Romagna ha pensato di proporre alle associazioni una indagine in un formato agile e veloce. Grazie alle informazioni raccolte i CSV dell’Emilia – Romagna saranno in grado di offrire una piattaforma di servizi a misura delle esigenze più attuali e urgenti degli enti di terzo settore sul territorio regionale.

Agli enti del terzo settore (associazioni senza scopo di lucro,…) attivi per dare sostegno alle persone in difficoltà “ai tempi del Coronavirus”, è quindi richiesto di partecipare a questa indagine compilando entro il 31 marzo il questionario online al link: https://forms.gle/Gyw9oFmz9jQTa8H78

Rispondere al questionario richiederà 5 minuti. Grazie a questi pochi minuti, il CSV riuscirà a supportare le associazioni con servizi utili alle loro attività.

Per informazioni e assistenza nella compilazione del questionario: cell. 335.5757592 – segreteria@agiresociale.it – www.agiresociale.it

