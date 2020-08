Coronavirus, l’aggiornamentosu oltre 11.100 tamponi 52 nuovi positivi, di cui 25 asintomatici Nessun decesso.

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna

Coronavirus, l’aggiornamento: su oltre 11.100 tamponi 52 nuovi positivi, di cui 25 asintomaci da screening regionali e attività di contact tracing. I casi di rientro da fuori regione sono 28. Nessun decesso. Zero contagi nelle province di Ravenna, Rimini e a Cesena

Il numero più alto di nuovi positivi in provincia di Bologna (17), per la maggior parte ragazzi di rientro dalle vacanze. Effettuati anche più di 1.350 test sierologici. Le persone guarite salgono a 24.355 (+31). Casi attivi a quota 1.816 (+21), il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Un nuovo ricovero in terapia intensiva, calano quelli negli altri reparti Covid (-4)