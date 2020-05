Coronavirus, Lega (E-R) chiede audizione presidenti ASP Emilia-Romagna: “Ce la fate a sostenere i costi dell’emergenza?”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega

Il gruppo regionale della Lega E-R ha avanzato ufficialmente la richiesta alla Presidente della Commissione regionale Sanità di convocare una seduta nel corso della quale audire una rappresentanza dei Presidenti delle ASP (Aziende servizi alla persona) emiliano-romagnole circa la sostenibilità economica delle stesse alla luce dell’emergenza Covid.

“Consapevoli delle criticità della situazione nella quale versano le ASP emiliano-romagnole, anche alla luce del Covid-19, ma non solo, chiediamo di avviare un confronto sui costi sostenuti per far fronte all’attuale situazione emergenziale che rischiano di generare perdite, anche rilevanti, nei bilanci aziendali” spiegano i consiglieri Simone Pelloni, Daniele Marchetti, Valentina Stragliati e Fabio Bergamini.

In quest’ottica non potrà poi mancare un confronto sull’annosa questione del pagamento dell’IRAP, imposta che il Carroccio ha chiesto che venisse abolita per le Asp in una Risoluzione presentata lo scorso 24 aprile che deve ancora essere discussa.

“Il nostro obiettivo è quello di avviare un confronto che consenta di ottenere un equilibrio fra il mantenimento del livello dell’offerta di servizio senza che i nuovi costi vadano poi a scaricarsi sui Comuni o sulle rette pagate dall’utenza” concludono i leghisti.

