Coronavirus: oggi non ci sarà la consueta diretta Facebook con Sergio Venturi per fare il punto della situazione

Impegni concomitanti non rendono possibile oggi il consueto appuntamento con Sergio Venturi, commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus, e la diretta Facebook per l’aggiornamento dei dati relativi alla situazione in Emilia-Romagna. Dati che saranno resi pubblici nel pomeriggio, alle 17.30, con un comunicato stampa, pubblicato anche sulla pagina Facebook della Regione.

L’appuntamento con il commissario ad acta Venturi è confermato per domani, a partire dalle ore 17.30, con anche i grafici sull’andamento del contagio dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come sempre in diretta Facebook sulla pagina @RegioneEmiliaRomagna

