Coronavirus. Trasporto pubblico, Corsini: Impegnati con il governo per garantire la possibilità di rimborsi o di prolungamenti

A chi, abbonato o in possesso di un titolo di viaggio, non può usufruire del servizio a causa dell’emergenza che ha condizionato anche l’attività dei servizi pubblici di trasporto

“Stiamo lavorando per rendere possibile il rimborso o comunque per prolungare la validità degli abbonamenti al trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna per chi non ha potuto usufruire del servizio a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus”.

E’ quanto afferma Andrea Corsini, assessore regionale alla Mobilità e trasporti, secondo il quale “è una questione importante, per la quale ci stiamo impegnando, perché il nostro obiettivo è garantire a tutte quelle persone – studenti, lavoratori, cittadini – che avevano già acquistato i titoli di viaggio, il diritto di utilizzare il servizio, senza che questo aggravi ulteriormente da un punto di vista economico le famiglie”.

Da qui l’impegno diretto della Regione Emilia-Romagna, spiega Corsini, che ha già “chiesto con forza al governo di istituire un Fondo straordinario nazionale sul trasporto pubblico, a sostegno alle Aziende di trasporto, e che abbia le risorse necessarie a compensare i mancati introiti dei gestori del servizio e che possa essere utilizzato anche per prorogare la durata degli abbonamenti”.

“Una misura necessaria- ha concluso l’assessore Corsini- sia per garantire la sostenibilità economica del trasporto pubblico in un momento i cui i passeggeri sono diminuiti del 70-80%, sia per garantire il diritto dei cittadini al trasporto pubblico inteso come servizio”./ Eli.Co.