Corsi a portata di click

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Organizzatori

Sono tante le novità messe in campo dal Centro Informagiovani di Comacchio, per continuare a dare servizio ai propri utenti in questo frangente di emergenza sanitaria. Lo sportello, fin dai primi giorni di chiusura al pubblico, ha continuato a garantire il il servizio attraverso la modalità telefonica e digitale con la vetrina sulla sua pagina Facebook Centro Informagiovani Comune di Comacchio. Da alcuni giorni, a questi servizi, si è aggiunta la possibilità di effettuare videochiamate con Skype per consulenze, informazioni, orientamento sui temi del lavoro, della formazione e in generale per qualsiasi altra necessità che si presenti. Il servizio è attivo negli orari consueti di servizio: lunedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, il martedì dalle 9.30 alle 14.30, il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 (tel. 0533 328336).

Sono ai nastri di partenza VIDEO CORSI GRATUITI, aperti a chiunque desideri per prepararsi al meglio per quando l’emergenza sarà terminata ma anche per coltivare le proprie passioni.

Si comincia mercoledì 22 aprile con il CORSO di ORIENTAMENTO AL LAVORO per fornire consigli pratici per la stesura del curriculum, la ricerca del lavoro, l’invio di candidature on line e il colloquio.

Giovedì 23 la proposta è per gli appassionati dei video con il corso di CORSO di VIDEOMAKING CREATIVO per aiutare chi ha tante idee ma pochi mezzi a creare brillanti minidocumentari. Venerdì 24 aprile si prosegue con il CORSO di SCRITTURA CREATIVA, dedicato a tutti coloro che vorrebbero tradurre in un racconto la loro fantasia e trasformarla in “trame toste”, creando mondi e storie affascinanti.

Le lezioni avranno cadenza settimanale e saranno disponibili gratuitamente, sul Canale YouTube del Centro Informagiovani.

Per iscriversi basta inviando un’email con indicando il titolo del corso prescelto all’indirizzo informagiovani@comune.comacchio.fe.it. E’ possibile iscriversi anche a tutti i corsi. Il progetto voluto dal Comune di Comacchio, Assessorato alle Politiche Giovanili, è realizzato dalla cooperativa Le Macchine Celibi che gestisce il servizio.

Commenta