Corsi di formazione a Ferrara: grafica, comunicazione e creatività

Da: Chiara Macinenti (studio Onda Blalla).

A Ferrara, in via Saragat 9, da qualche anno vi è la sede di un’importante realtà che vuole offrire formazione e cultura nell’ambito della grafica e della comunicazione.

Wamo Studio è lo studio di design e comunicazione fondato da Nicola e Mascia che, grazie alla loro solida esperienza pluridecennale nel graphic design e nella comunicazione, unite alla passione per il settore del marketing, affronta ogni progetto come una nuova sfida da curare con attenzione ed entusiasmo. Graphic design, web design, brand identity, strategie di marketing e campagne pubblicitarie sono solo alcuni degli ambiti in cui operano, il loro team infatti si dedica anche alla produzione di prodotti audiovisivi per ogni esigenza e al mondo della formazione professionale.

Il marchio gestito da Wamo Studio che lavora nell’ambito della Formazione è “ONDA BLALLA”.

Onda Blalla si occupa dell’evoluzione professionale di liberi professionisti, di personale all’interno di aziende e di realtà in sviluppo; gestisce ogni fase per la creazione di corsi di formazione e workshop adatti ad ogni esigenza e dispone di figure professionali specializzate in diversi campi del settore.

Specialisti in metodologie pedagogiche, designer di programmi grafici, professionisti della comunicazione, ricercatori nel campo delle nuove tecnologie sono solo alcune delle figure professionali che terranno i corsi, i quali si svolgono principalmente in cicli di lezioni serali, presso la sede dello studio in via Saragat 9 a Ferrara, presso l’incubatore di S.I.Pro, tra il Tecnopolo e il Polo Scientifico Tecnologico dell’Università di Ferrara, a meno di 1 km dalla stazione ferroviaria.

Si è già dato il via a molti corsi di formazione con l’inizio di Febbraio, ma ne saranno attivati molti altri a partire da Marzo e durante tutti i mesi successivi, di cui le rispettive iscrizioni sono già aperte. Per iscriversi basta scaricare la scheda di iscrizione presente su ciascuna pagina di ogni corso, compilarla e inviarla all’indirizzo email hello@ondablalla.it.

Lo studio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e al numero 0532 070 002 si può chiamare per eventuali domande e chiarimenti.

Informazioni più dettagliate sui vari corsi e workshop sono invece disponibili nel sito di OndaBlalla su https://ondablalla.it/.

Commenta