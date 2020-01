Corso di educazione finanziaria

Da: Ufficio Stampa Cpia Ferrara

Si chiama EDUFIN il progetto, lanciato due anni fa dal MIUR, con l’obiettivo di fornire alla popolazione adulta competenze di tipo economico e finanziario. Il corso è rivolto esclusivamente a docenti di ogni ordine e grado e l’iscrizione va fatta – entro il 28 gennaio 2020 – presso gli uffici di segreteria di ciascun istituto scolastico della nostra Provincia. Destinatari del progetto sono gli insegnanti poiché in possesso di un elevato grado di formazione ma anche perché si tratta di oltre 800.000 persone, che rappresentano il 6% della potenziale utenza del sistema di istruzione degli adulti. Di questi, oltre l’80% sono donne, target particolarmente interessante da coinvolgere con riferimento ai dati italiani in materia di financial literacy (alfabetizzazione finanziaria).

Una ricerca, pubblicata recentemente da Standard and Poor’s sull’analfabetismo finanziario nel mondo, colloca infatti l’Italia nelle ultime posizioni rispetto agli altri 143 Paesi presi in esame. Solo il 37% degli italiani adulti può essere considerato alfabetizzato in finanza, meno del Camerun, del Togo e delle Mauritius. In Europa il 37% dell’Italia cozza contro i dati di Francia (52%) e Germania (66% ). Notevole anche il divario di genere: a fronte del 45 % degli uomini, solo il 30 % delle donne possiede conoscenze finanziarie. Percentuale che resta invariata anche tra coloro che possiedono titoli di studio elevati. Formare dunque in primo luogo gli insegnanti significa non solo fornire loro competenze da cui trarre profitto per la propria vita personale e familiare, ma anche farne il naturale veicolo di propagazione delle conoscenze acquisite, data la loro attività professionale.

Formatori di questo progetto sono i CPIA, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, che utilizzano parte delle loro risorse per attivare i percorsi di alfabetizzazione finanziaria per i docenti considerati nella loro dimensione di privati cittadini.

Il progetto EDUFIN, nella fase sperimentale, ha coinvolto nel 2019 solo i docenti dei CPIA. Nella seconda edizione, CPIA Ferrara ripropone l’iniziativa al personale docente dell’intera provincia.

Il percorso, realizzato con la collaborazione della nota rivista scolastica TUTTOSCUOLA si articola intorno a tre macro-temi:) l’educazione economico-finanziaria; l’educazione assicurativa; l’educazione previdenziale. Gli obiettivi sono quelli di aumentare la consapevolezza delle proprie scelte nella gestione delle finanze personali (finanza comportamentale) e nella gestione del risparmio; potenziare le conoscenze base di economia e finanza al fine di favorire una lettura dei fenomeni economici e finanziari; migliorare il potere contrattuale sui temi previdenziali, per facilitare scelte consapevoli nella costruzione di un proprio percorso pensionistico.

Il corso avrà una durata di 33 ore articolato su percorsi on line e in presenza da svolgersi presso la sede del CPIA, in Via Camilla Ravera 11, a Ferrara. A fine corso verrà attribuita l’attestazione di partecipazione a coloro che avranno svolto almeno il 70% del monte ore complessivo.

